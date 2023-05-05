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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kaybederek günü 4.400,76 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 18:32, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 18:32
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,59 puan azalırken, toplam işlem hacmi 32,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,66, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,13 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,81 ile metal eşya, makina oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Haftaya yurt içinde sanayi üretimi, ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de, Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.350 seviyesinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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