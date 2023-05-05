Başkent'te FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 32 kişiye gözaltı

Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ons ve gram altından tarihi rekor
Ons ve gram altından tarihi rekor
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
İYİ Parti'nin şehit cenazesi içerikli videosuna erişim engeli
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
Erdoğan: Temmuz'da refah payı ve enflasyon farkı ile çalışanları rahatlatacağız
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
YÖK, araştırma üniversitelerinde proje yürüten akademisyenleri dinledi
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Polise tokat atan astsubayın cezası belli oldu
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Afet bölgesinde OHAL kaldırılacak
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Bakan Özer 'ek öğretmen ataması olur mu?' sorusunu yanıtladı
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi değişmedi
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 10 gün kaldı
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hakime ihraç
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
MİT PKK'lı sözde yöneticiyi Gara'da etkisiz hale getirdi
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Akaryakıta çifte indirim geliyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
Çalışanların da emekli maaşı alabilmesinin önü açılıyor
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
İnsan canı bu kadar ucuz mu? İki günün ağır bilançosu: 12 ölü, 4 ağır yaralı
Ana sayfaHaberler Terör

Başkent'te FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 32 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 10:29, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 10:31
Yazdır
Başkent'te FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 32 kişiye gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye ya da ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla para dağıttığı tespit edilen 5 şüpheli ile örgütün "gaybubet evleri" yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemleri yürüten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamanda yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışarak yeni bir yapılanmaya giden 24 kişiyi takibe aldı.

Başsavcılığın her iki soruşturmada 32 şüpheli hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerin tamamını yakaladı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada biri kalaşnikof olmak üzere silahlar, mermi, örgütsel doküman ve para dağıtım listeleri ile 14 bin lira ve 2 bin 500 ABD doları ele geçirildi.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber