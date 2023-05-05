Dolar haftayı 19,49 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,49 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 17:36, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 17:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4900
|19,4910
|19,4970
|19,4980
|Avro
|21,4800
|21,4810
|21,4270
|21,4280
|Sterlin
|25,5770
|25,7060
|25,7520
|25,8810
|İsviçre Frangı
|22,9310
|23,0460
|22,8480
|22,9630
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4600
|19,5400
|19,4670
|19,5470
|Avro
|21,4400
|21,5200
|21,3870
|21,4670
|Sterlin
|25,5170
|25,7270
|25,6920
|25,9020