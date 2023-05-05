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Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek

Adalet Bakanlığının yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi (ASBS) ile tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 12 yabancı dil daha eklendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 10:50, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 10:52
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Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi bugün itibarıyla 40 dilde alınabilecek.

Sabıka kayıtları ilk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca daha sonra İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde verilmeye başlanmıştı.

Adalet Bakanlığınca geliştirilerek yenilenen ASBS'de Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde adli sicil belgesi verilmesi hizmeti sunuluyordu.

Bugün itibarıyla sisteme Karadağca, Lehçe, Macarca, İsveççe, Fince, Çekçe, Yunanca, Hintçe, Bengalce, İbranice, Malayca ve Bahasa Endonezce olmak üzere 12 yeni yabancı dil daha eklendi.

Böylece adli sicil belgesi verilen dil sayısı 40'a yükseldi.

Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

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