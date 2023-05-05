Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon

- Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 30 üniversite kurumsal akreditasyon almaya hak kazandı.

YÖKAK'ın nisan ayı Kurul toplantısında alınan kararla Abdullah Gül, Altınbaş, Bahçeşehir, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çağ, Çukurova, Doğuş, Fırat, Gazi, Hacettepe, Harran, İstanbul Arel, İstanbul Beykent, İstanbul Okan, İstanbul Sabahattin Zaim, İzmir Ekonomi, İzmir Yüksek Teknoloji, Kadir Has, Manisa Celal Bayar, Orta Doğu Teknik, Özyeğin, Sabancı, Süleyman Demirel, Tekirdağ Namık Kemal, Trakya, Uşak, Van Yüzüncü Yıl ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri 2022 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildi.

- "Yeterli" düzeyde karşılayana 5 yıl süreli tam akreditasyon

Kurumsal Akreditasyon Programı'nın yükseköğretim sisteminin kalite güvencesine ilişkin önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirten YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çufalı, program kapsamında, yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesinin, liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı gibi faaliyet alanlarının tümünün değerlendirildiğini bildirdi.

KAP'ın YÖKAK tarafından belirlenen ölçütler ile uygulandığını ifade eden Çufalı, bu ölçütleri "yeterli" düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan yükseköğretim kurumlarına ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini söyledi.

Çufalı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da YÖKAK tarafından kurumsal akreditasyon verilen yükseköğretim kurumlarının bilgilerinin yer aldığını hatırlattı.

- Kurumsal Akreditasyon'un avantajları

Kurumsal Akreditasyon'a sahip bir üniversitenin diğer üniversitelere göre öne çıkan yönlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çufalı şunları kaydetti:

"YÖKAK'tan Kurumsal Akreditasyon belgesi almış bir yükseköğretim kurumu, temel faaliyet alanlarında kamuoyuna vadettiği hedeflere ulaşmayı güvence altına almak için ilgili mekanizmaları oluşturuyor. Üniversiteler, bunların önemli bir bölümünü iyi biçimde çalıştırıyor, izliyor ve iyileştiriyor. Tüm iç ve dış paydaşlarının katılımı önemseniyor. Öğrenci geri bildirimleri özellikle dikkate alınıyor ve karar alma süreçlerine yansıtılıyor. Öğretim programları, çağın gerekleri, değişen öğrenci özellikleri ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışı temelinde sistemli biçimde güncelleniyor. Öğrenme kaynakları ve öğretim üyesi yeterliklerinin sürekli biçimde geliştirilmesi için çalışılıyor. Kurumun araştırma yetkinlikleri geliştiriliyor ve toplumsal katkı faaliyetleri sistematik biçimde ele alınıyor."