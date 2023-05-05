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Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki

Cumurbaşkanı Erdoğan, İngiliz The Economist dergisinin "Erdoğan gitmeli" haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiği yere geldiklerini belirten Erdoğan, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 11:28, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 12:36
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Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki

İngiliz The Economist dergisinin Erdoğan'ı doğrudan hedef alan haberi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'na açık destek verilen yazıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklaması:

"Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler"

"Polisimizi, askerimizi, sivillerimizi alçakça şehit edenlere terörist diyebilmek için Batı'nın gözünün içine bakanlar bilmezler. Artık siyasi, diplomatik ve askeri hamleleriyle terör örgütlerine dünyayı dar eden bir Türkiye var.

İşte sahada ve masada güçlü Türkiye'nin hikayesi Ülkemiz, üç kıtanın kalbi konumundaki jeopolitiğine rağmen yıllarca tek eksenli bir dış politikayla yönetildi. Boraltan Köprüsü faciasında can kardeşlerini göz göre göre katillerine teslim eden pısırık zihniyete son verdik.

Diplomatlarımızın da gayretleriyle öz güveni yüksek, girişimci ve insani bir dış politika pratiğini hayata geçirdik. Dış temsilcilik sayımızı 163'ten 260'a çıkartarak dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip 5 ülkesi arasına girdik. TİKA, YTB, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ile soydaşlarımıza ve yurt dışında yaşayan 7 milyon insanımıza kucak açıyoruz.

Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ve Balkanlar'daki Evladı Fatihan'ın hakkını kararlılıkla savunuyoruz. Libya'da, Suriye'de, 30 yıllık işgalin ardından azat edilen Karabağ'da olduğu gibi gerektiğinde tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. Esir takası ve tahıl koridoru anlaşmalarıyla bölgesel krizlerin çözümüne katkı sunuyoruz.

"Uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz"

Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir devlet olarak uluslararası sistemde hak ettiğimiz yere geliyoruz.

Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı'yla inşallah tüm bu diplomatik başarıları zirveye taşıyacağız.

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