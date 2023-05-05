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Erzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Erzurum'da, Gelecek Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan 300 kişiye rozetleri takıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 14:08, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 14:09
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Erzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı

Palandöken ilçesinde bir restoranda, Gelecek Partisinden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fırat Kırbaç ile üyelerin bulunduğu 300 kişinin AK Parti'ye katılımı nedeniyle program düzenlendi.

AK Parti Erzurum milletvekili ve milletvekili adayı Selami Altınok, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ülkenin kardeşliği için siyaset yaptıklarını ifade eden Altınok, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kaderini emperyalistlerin belirleyeceği ittifakların eline bırakmamak, Kandil'den mesaj yollayan PKK'lıların eline bırakmamak, onlarla işbirliği içerisinde olan yerli işbirlikçilerin eline bırakmamak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye sağlamış olduğu vizyonu bundan sonra Türkiye'nin ikinci yüzyılına taşıyabilmek için ve 86 yıl sonra açılan Ayasofya'da aynı şekilde ezan nidaları devam etsin diye siyaset yapıyoruz. Bir daha bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu diye ayıramasınlar diye ve 86 milyonun kardeşliği için siyaset yapıyoruz."

Muhammet Fırat Kırbaç da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak istediklerini belirterek, "Gücünü HDP'den, PKK'dan ve dağdan alanlardan değil de gücünü milletinden ve halkından alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gidiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar milli ise biz de o kadar milliyiz. Sonuna kadar hem oyumuzu hem canımızı hem de kalbimizi onun yolunda harcamaya ant içiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yeni üyelere rozet takılan programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti milletvekili adayı Muhammed Gökberk Kocaaliler ile partililer katıldı.

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