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Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin fabrika tesislerini satın aldı

Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamada bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 14:30, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 14:33
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Baykar, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin fabrika tesislerini satın aldı

Baykar'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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