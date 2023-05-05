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Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı

700 bin kamu işçisine yönelik zam pazarlığı sürüyor. İşveren ve işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi. Görüşmelerin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ve HAK-İŞ Başkanı Arslan, önümüzdeki hafta salı günü yapılacak görüşmelere dikkat çekti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 18:42, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 18:44
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Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı

700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı devam ederken işveren ve işçi temsilcileri bugün bir kez daha bir araya geldi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.

ATALAY: SALI GÜNÜ RAKAM GELECEK

Toplantının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Atalay afaki rakam istemediklerini, işçinin talebinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Atalay, bütün sendikaların kendilerini beklediğini, sendikaların kabul etmediği bir rakama imza atmayacaklarını açıkladı.

Salı günü önlerine bir rakamın geleceğini söyleyen Atalay, seçimden önce bu işi bitirmek istediklerini yineledi.

ARSLAN: BELİRLİ BİR AŞAMA GEÇİLDİ

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan görüşmelerde belirli bir aşamanın geçildiğini, önümüzdeki hafta Bakan Bilgin ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Son olarak 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi temsilcileri bunu yeterli bulmadıklarını, iyileştirme istediklerini açıklamışlardı.

İşçi kesiminin beklentisi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı.

Kamu toplu iş sözleşmesi Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ NEYDİ?

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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