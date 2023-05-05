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Milli Savunma Bakanı Akar, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı:

"Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi"- "Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit, işlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar, her şeye 'evet' desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 13:37, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 15:22
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Milli Savunma Bakanı Akar, 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti.

Akar, The Economist dergisinin Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Yurt dışındaki basın yayın kuruluşlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hedef. Bunun nedeni çok basit, işlerine gelmediği için hedef gösteriyorlar, her şeye 'evet' desin istiyorlar. Hayır, biz ülkemizin, milletimizin menfaati ne ise ona göre tedbirlerimizi aldık, alıyoruz." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Akar, bu çalışmaların karşısındaki en büyük risk ve tehdidi terör olarak nitelendirdi.

Buna karşı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerekli tedbirleri almaya çalıştığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Mehmetçik ülkemizin bekası ve güvenliği için gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Teröristlerin efendileri var, onlar ne söylerse teröristler onları yaparlar. Bunlar kukla, maşa. Biz, karşımızdaki kuklaları efendileri için işe yaramaz, kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz. O noktaya da geldik, geliyoruz. Bu konuda çok ciddi göstergeler var. Elebaşları hem efendilerine 'bizi kurtarın' diyor hem de teröristlere 'bekleyin' diyerek seçimi bir umut olarak gösteriyorlar. Bazıları teröristlerle konuşuyor, bunların talimatlarını iletiyor, vaatlerde bulunuyor. 'Teröristleri serbest bırakacağız, haklarını iade edeceğiz' diyorlar. Bunları da açıkça söylüyorlar. Bu, 20 sene geri gitmemiz anlamına geliyor. Buna imkan vermemek gerekiyor."

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, rehavet, zafer sarhoşluğu, şımarıklık yok. Mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonlarda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Kimsenin mezhebi, etnik kimliği ile ilgilenmediklerini belirten Akar, 85 milyonun bir ve beraber olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.

- "Hesaplı gözü karalık bekliyoruz"

İş insanlarına markalaşmanın önemini hatırlatan Akar, "Suyu aksine akıtamazsınız. Bu gerçeği yadsıyamazsınız. O talepleri karşılamak için adım atılmalı ve bu ihtiyaçları karşılamanız lazım. Özellikle gençler markaya yöneliyor. Onlarla savaşmak yerine bu gerçeği kabul edip kendi markamızı oluşturmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de önemli yatırımların devam ettiğine dikkati çeken Akar, 4. organize sanayi bölgesine yönelik onayın geldiğini, bu bölge için 1400 başvuru olduğunu anlattı.

Bu talebin büyük bir heyecanı gösterdiğine vurgu yapan Akar, "Kayseri'nin çok daha ileri yatırımlara ihtiyacı var. Bunun için de ortam müsait. Hep beraber çalışarak çok daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

İş insanlarına genişleyen fırsatlar ve imkanlardan yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akar, Kayserili iş insanlarından hesaplı gözü karalık beklediklerini söyledi.

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