112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Siirt'te, 112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 16:35, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 16:36
İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 1 No'lu istasyonda ambulans şoförü Mehmet Faik Yıldız (59), merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde fenalaştı.
Yakınlarının ihbarı üzerine köye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Yıldız'ı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Müşahade altına alınan Yıldız'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.