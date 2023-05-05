112 Acil Sağlık personeli kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yakınlarının ihbarı üzerine köye giden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Yıldız'ı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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