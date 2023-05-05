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Erdoğan: Bunlar gittiler otel odalarında IMF ile görüşmeler yaptılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bunlar gittiler otel odalarında IMF ile görüşmeler yaptılar. Bize de akıl veriyorlar 'IMF'den borç alın' diye. Biz 'O kapıyı kapadık. Artık IMF ile ilişiğimiz yok' dedik. Bu 'Biz bize yeteriz' demek." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 18:48, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 18:47
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Erdoğan: Bunlar gittiler otel odalarında IMF ile görüşmeler yaptılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız. Bu öyle bire zafer olacak ki Kandil'deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu terör baronlarının uzantısı olan HDP'yi artık Erzurum'dan siliyoruz. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. 85 milyon kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar, CHP, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

14 Mayıs'ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.

Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil'dekiler hain. Onlar, Diyarbakır Anneleri'nin yavrularını kaçıran hainler. 14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların bayramı olacak.

Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan haritadaki yeri aynı sandık ufukta görününce bulunan bir şehirdir. Ama bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır. Biz Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına sağda solda gezerken biz Dadaşların misafiri olduk. 22 Aralık'ta şehrimize geldik. Hem tamamlanan eserlerin resmi açılışını yaptık hem de gençlerimizle hasbihal ettik. Sadece cumhurbaşkanlığımız döneminde çeşitli vesilelerle 10 kez Erzurum'a geldik.

Detaylıca anlatmaya kalksak günler sürecek eserleri sadece 21 yılda yaptık. Bizden önce 80 senede yapılamayanı biz 21 yıla sığdırdık. Önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. Bizden önce ülkemizin yol sorunu, okul, hastane sorunları vardı çözdük. Bizden önce üretim sıkıntısı vardı giderdik. Bizden önce turizm belli mevsimlerde ve belli illerde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen güçsüz bir Türkiye vardı tamamen değiştirdik. Davos'taydık yanımda ekonomiyle ilgilenen Bebecan vardı. IMF Başkanı'na dedim ki 'Türkiye'ye siyasi talimat veremezsin çünkü Türkiye'yi ben idare ediyorum'. O kızardı ama Bebecan da kızardı. Biz o zaman 23,5 milyar dolar IMF'e borçluyduk. Merkez Bankası'nın rezervi de 27,5 milyar dolardı. 2013'te IMF'e olan tüm borcumuzu ödedik, ondan sonra da IMF ile işimiz kalmadı. Şimdi de Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktı.

Bunlar gittiler otel odalarında IMF ile görüşmeler yaptılar. Bize de akıl veriyorlar 'IMF'den borç alın' diye. Biz 'O kapıyı kapadık. Artık IMF ile ilişiğimiz yok' dedik. Bu 'Biz bize yeteriz' demek.

Bizden önce terörle mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke vardı, buna son verdik. Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA ile, SİHA ile, AKINCI ile, ANKA ile, ATAK ile, FIRTINA ile, KIZILELMA ile nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz.

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