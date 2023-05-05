TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını vurdu
Kızının saçı çekildi diye okulu bastı, müdür yardımcısını vurdu
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Kılıçdaroğlu'nun iki vaadi bütçe açığını ikiye katlıyor
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Bakan Nebati'den asgari ücrete zam ve enflasyon açıklaması
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Sağlıkçıların 120 saati geçen icap nöbetleri hakkında AYM kararı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Kılıçdaroğlu: 17/25 tapeleri de deep fake ile yapıldı
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Erdoğan'dan The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' haberine tepki
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Yükseköğretim Kalite Kurulundan 30 üniversiteye kurumsal akreditasyon
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
Adli sicil belgesi 12 dilde daha verilebilecek
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
EPDK açıkladı: 40 milyar lira vatandaşlarımızın cebinde kalacak
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
Kargo şirketleri kurye bulamıyor
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
MİT Kureyşi'ye kurye üzerinden ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Ücretsiz doğal gaz tüketimine ilişkin karar Resmi Gazete'de
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Kılıçdaroğlu: 100 bin güvenlik görevlisi alacağız
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 165 bini aştı
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Bakan Süleyman Soylu'dan berberlere Pazar tatili açıklaması
Ons ve gram altından tarihi rekor
Ons ve gram altından tarihi rekor
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
Trabzon'da belediye otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 37 yaralı
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
En zengin yüzde 20, gelirin yarısına sahip
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ses kaydı var' sözlerine açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Batman'da katıldığı açılış programında Türkiye Petrollerine 450 yeni personel alımı yapacaklarının müjdesini verdi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 18:54, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 18:55
Yazdır
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak

Batman'da 2021 yılında çıkan yangında zarar gören Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü Kristal Park Tesisleri yapılan onarımların ardından yeniden hizmete açıldı. Açılış, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'in yanı sıra Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Genel Müdür Bilgin, Türkiye Petrollerine 450 yeni personel alacaklarını söyledi. Türkiye Petrollerine ait tesisin 2021 yılında çıkan yangında büyük oranda zarar gördüğünün hatırlatan Bilgin, "Eskisinden daha güzel yapacağımızın sözünü vermiştik bugün de o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz ve tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskisinden daha iyi yaptık inşallah hayırlı uğurlu olur." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurdele ile tesis hizmete açıldı.

Açılışı gerçekleştirilen tesiste 8 depremzede ailenin de yerleştirildiğini belirten Bilgin, aileleri de ziyaret ederek sohbet etti.

Daha sonra yemeğe geçen Bilgin, burada yaptığı konuşmada TPAO'ya 450 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber