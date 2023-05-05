5 kişinin öldüğü trafik kazasında belediye otobüsü şoförü tutuklandı

Kazada, Neriman Aslan, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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