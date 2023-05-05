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5 kişinin öldüğü trafik kazasında belediye otobüsü şoförü tutuklandı

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 19:47, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2023 19:49
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5 kişinin öldüğü trafik kazasında belediye otobüsü şoförü tutuklandı

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol Mahallesi'nde, dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün şarampole yuvarlandığı kazanın ardından yaralanan sürücü Adem B'nin (37) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Akçaabat İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kazada, Neriman Aslan, Yusuf Değirmenci, Ayşe Zengin ile Fadime ve 4 yaşındaki Azra Akgün hayatını kaybetmiş, yaralanan 37 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

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