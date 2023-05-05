Seçim bürosuna gelen çocuğu kaynar çayla yaktı, tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Horhor Caddesi üzerindeki CHP seçim bürosunda meydana gelmişti. Elinde rüzgar gülü ile CHP'nin seçim bürosuna giren 10 yaşındaki Suriye uyruklu bir çocuğu kovalarken arkasından sıcak çayı sırtına fırlatan M.A. bugün savcılığa sevk edildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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