'Gabar'daki petrolü de en uygun şartlarda vereceğiz'

Eşi Emine Erdoğan ile kürsüye gelerek meydanı dolduran vatandaşları selamlayan Erdoğan, sözlerine, "Biz Van'ı çok seviyoruz. Vanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte balkondan sesleniyor muyuz? Buna hazır mıyız? 14 Mayıs'a gümbür gümbür yürüyor muyuz?" diyerek başladı.

Yaklaşık bir yıllık aradan sonra yine Van'a geldiklerini dile getiren Erdoğan, "Son gelişimizde 'Gönül dünyadan geçer amma ki Van'dan geçmez' diyerek sizinle kucaklaşmıştık. Bugün yine aynı hissiyatla bir aradayız." ifadesini kullandı.

"Gabar, ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak"

Van depremini hatırlatan Erdoğan, o dönemki HDP'li belediye başkanının Van'ı susuzluğa mahkum ettiğini, Van depreminden sonra da adım atmadığını belirtti.

Erdoğan, şehir suyunun büyükşehir belediye başkanının sorunu olduğunu, HDP'li belediyenin bunu çözmediğini ve "Gelsin devlet yapsın" dediğini dile getirdi.

Van'ın susuzluğunu AK Parti iktidarının giderdiğini belirten Erdoğan, "Edremit'i 'Edremit', biz yaptık. Erciş'i 'Erciş', biz yaptık. Tuşba'yı 'Tuşba', biz yaptık. Nerede belediye? Belediye başkanı niye görevini yapmadı? Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Türk'üyle, Kürt'üyle biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap, şu, bu ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz" şeklinde konuştu.

Alandaki bir vatandaşın elinde tuttuğu, "Artık Gabar terörle değil, petrol rezerviyle anılacak." yazılı pankartı okuyan Erdoğan, "Bunu kim yaptı? Yine biz yaptık. Bundan sonra Gabar, terörle anılmayacak. Bundan sonra Gabar, inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak" dedi.

Karadeniz doğal gazının şu anda evlere ücretsiz verildiğini, yıl sonuna kadar da 25 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olacağını dile getiren Erdoğan, "İşte bunları yaparsa AK Parti yapar. Ama bizi bu yolda yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 14 Mayıs akşamı inşallah hep birlikte bir başka güleceğiz." dedi.

Doğal gazın vatandaşa bir ay, bir yıl boyunca da 25 metreküpünün ücretsiz verileceğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz. Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobilini yaparız. Gözlerinin önündeki ürüne 'Hani nerede?' derler. Bay bay Kemal, Gemlik'te fabrika. Hadi git. Niye gitmiyorsun? Meral Hanım sen niye gitmiyorsun? Gidemezler. Gittikleri anda maskeleri düşecek. Çünkü bunların bu ülkede dikili bir taşı yok. Uçak yaparız, helikopter yaparız yüksek teknoloji ürünü nice projeyi gerçekleştiririz 'Ne gerek vardı?' derler. Konut yaparız, baraj yaparız sulama tesisi yaparız, her birine takmadık kulp bırakmazlar. İstihdamda, üretimde, ihracatta rekorlar kırarız, sevinecekleri yerde karalamaya çalışırlar. Sosyal yardımlarla devletimizi kimsesizlerin kimsesi haline getiririz, yardım alan insanları 'makarnacı, kömürcü' diye aşağılarlar. Dış politikada onurlu bir duruşla ülkemize güç, milletimize gurur kazandırırız, gidip bizi yabancılara şikayet ederler. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak daha onlarca, yüzlerce örneğini verebileceğimiz işte bu zihniyet, ülke tepesine bir kara bulut gibi çökecek."