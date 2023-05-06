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HDP'li Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu bize yanlış yaparsa hesabını sorarız

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmasında "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 00:39, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 00:43
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HDP'li Ahmet Türk: Kılıçdaroğlu bize yanlış yaparsa hesabını sorarız

Türkiye'nin tek gündemi olan seçimlere 9 gün kaldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği partiler desteklerini duyurdu.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li isim Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti..

Destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yanlış yaparlarsa hesabını soracaklarını belirten Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız"

"Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız."

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