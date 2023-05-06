Edirne'de gün aydınlanırken dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı

Edirne'de, Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında sabaha karşı düzenlenen etkinlikte, iyi niyet dileklerinin yazılı olduğu kağıtlar, Tunca Nehri'ne bırakıldı.

Kentte asırlardır kutlanan şenlikler, dün Sarayiçi'nde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlarken, sabaha karşı nehre dilek bırakma ritüeliyle devam etti.

Etkinlik alanına gelen Roman vatandaşlar ve çok sayıda ziyaretçi, hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Dilek ağacına dilekler asılırken, Tunca Nehri'ne de dileklerin yazılı olduğu kağıtlar bırakıldı.

Dileklerde ortak temenni sağlıklı ve huzurlu bir yaşam oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da vatandaşlarla birlikte Tunca Nehri'ne "Sağlık, Barış, Bereket, Huzur" yazan dilek çiçeğini bıraktı.

- "120 bin civarında ziyaretçi, Edirne'ye geldi"

Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın müjdecisi Kakava ve Hıdırellez'in, kentte asırlardır yaşatıldığını söyledi.

Hıdırellez ile beraber baharın karşılandığını belirten Gürkan, sağlık, huzur ve barış temennisinde bulundu.

Recep Gürkan, gelenek ve ritüelleriyle yaşatılan şenliklere yurt içi ve yurt dışından binlerce turistin katıldığını dile getirdi.

Edirne'de bir organizasyonda ilk kez bu kadar kalabalık gördüğünü anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"120 bin civarında ziyaretçi, Edirne'ye geldi. Bildiğiniz gibi bir yıl önceden oteller zaten doluydu, bunun yanında tüm konaklama birimleri ve misafirhaneler de doldu. Gece binlerce insan Sarayiçi'nde çadırlarda ve araçlarında konakladı. Biz de tabi nelere ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. Seneye daha derli toplu bir organizasyon olacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Tüm konuklarımıza, Edirne'ye tekrar 'hoş geldiniz' diyorum."

Şenliklere İstanbul'dan katılan Bahar Metin ise ilk kez katıldığı şenlikleri çok beğendiğini ifade etti.

Ankara'dan gelen Aylin Yıldız da umut ve temennilerini içeren not kağıdını dilek ağacına astığını belirtti.