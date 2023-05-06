Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
Yüzde 25 zam sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri evlerini günlük kiralamaya başladı. Günlük kiralık ev sayısı yüzde 71 artış gösterdi. Mevcut evlerin yüzde 90'ı kaçak kiralanıyor. Devletin ciddi vergi kaybı var. Öte yandan günlük kiralığa dönen evler sebebiyle kiralık ev sayısı azalmış durumda. Bu da kira fiyatlarının artmasına yol açıyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 07:53, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 07:56
Günlük kiralık ev sayısında rekor artış yaşanıyor. Yüzde 90'ı kaçak olarak çalıştırılan bu evlere ilgi her geçen gün artıyor. Geçen yıl Türkiye genelinde günlük kiralık ev sayısı 10 bin 195 iken, bugün 17 bin 144'e çıktığı görülüyor.
Bunun en büyük sebebi ise kiracılar ile ev sahipleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar. Yasal olarak yüzde 25 zam sınırına yakalanmak istemeyen ev sahipleri; aylık yerine günlük kiralamaya yönelmiş durumda. Emlakçı Selim Ersoy kiralık ev sayısında düşüş yaşanırken, günlük kiralık ev sayısının hızla arttığına dikkat çekerek "Müşterilerimiz kontratlı aylık kirala yerine illegal olarak yapılan bu yöntemi seçiyorlar" dedi.
KAAN ZENGİNLİ