FETÖ'nün yargı imamı dondurmacı oldu

SABAH, FETÖ'nün Türkiye Yargı İmamı 'Kartal' kod İlyas Şahin'i elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı Pensilvanya eyaletinde buldu. Dallas'ta dondurmacı dükkanı açtığını saptadığımız bir önceki Türkiye Yargı İmamı Ahmet Can gibi dondurma sektörüne giren Şahin, Pensilvanya Lancaster'ın en işlek AVM'si olan Park City Center'da biri dondurma dükkanı olmak üzere 3 ayrı dükkana sahip durumda bulunuyor.

SABAH, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en kritik isimlerini yurtdışında izlemeye adım adım devam ediyor. Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can, İsmail Büyükçelebi ve Çetin Özgür'ün de arasında bulunduğu 16 ismi bulan SABAH, bu sefer elebaşı Fetullah Gülen'den sonra 7 Şubat MİT kumpasının 2 numaralı sanığı, örgütün sözde Adalet Bakanı konumundaki 'Kartal' kod adlı Türkiye Yargı İmamı İlyas Şahin'i görüntüledi. MİT'e yönelik kumpastan sonra 2014'te ABD'ye firar eden İlyas Şahin'in, ABD ülkesinde hangi eyalette saklandığı sır gibi gibiydi. Üç ayrı eyalette gözlerden tamamen uzak örgüt içinde dahi kimseyle pek görüşmeyen Şahin'in, Pensilvanya Lancaster şehrinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde ailesiyle yaşadığını tespit ettik.

3 FARKLI EYALET GEZDİ

Şahin, 10 yıla yakın firari hayatı boyunca bulunduğu adresin deşifre olmaması için açık kaynaklarda hiçbir zaman sosyal medya araçları kullanmadı. ABD ülkesi içinde Massachusetts ve New Jersey eyaletlerinde izini özenle kaybettirmeye çalıştı. 5 Aralık 2017 yılında Fetullah Gülen'in de yaşadığı eyalet olan Pensilvanya Lancaster şehrinde 532 Misty Dr, Apt. 8 Lancaster PA 17603 adresine taşındı.

Sabit bir adres kullanmak istemeyen Şahin, 10 ay sonra Lancaster şehrinde yine yer değiştirerek, Ağustos 2018 tarihinde 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, adresindeki town house tipindeki bitişik nizamda bulunan villaya taşındı. Sunnybrook Towne Houses adlı toplu konut kiralama şirketinden doğrudan yapılan sözleşmeye göre 120 metrekarelik iki katlı 3+1 köşe villa için aylık bin 750 dolar civarında kira ödüyor.

SELEFİNE ÖZENDİ DONDURMACI OLDU

SABAH Özel İstihbarat Ekipleri, Türkiye Mahrem Hizmetler Yargı İmamı İlyas Şahin'i 60 bin nüfuslu Lancaster şehrinde yakından gözetim altına aldığında, Şahin'in evden özel aracıyla yola çıkarak 10 dakikalık uzaklıktaki Lancaster şehrinin en büyük AVM'si olan Park City Center adlı alışveriş merkezine gittiğini belirledi. Aracını AVM'nin açık otoparkına park ettikten sonra saat 11:00 sıralarında içeriye girdi. Şahin tıpkı örgüt içerisinde yerine geçtiği Dallas'ta yaşayan ve dondurmacı dükkanı işleten firari selefi Ahmet Can gibi dondurma sektörüne girdiği ortaya çıktı.

BİR ZAMANLARIN KUDRETLİ YARGI İMAMIYDI

Haber takip ekiplerimiz Şahin'in ardından AVM'ye girip onu her yerde ararken, ekiplerimiz Park City içinde dört ana koridorun orta yerinde bulunan meydan katında sahibi olduğu SKY Line adlı cafenin içinde dondurma sattığını saptadı. İlyas Şahin'in fotoğraflarını bir yandan çekerken diğer yandan kimsenin aklına dahi gelmeyecek şekilde onu dondurma tezgahında şapkalı görünce şaşırmamak elde değildi. Çünkü İlyas Şahin Türkiye'de örgütün kudretli makamı olan sözde Adalet Bakanı gibi geniş yetkilerle yüksek yargı dahil birçok yargı kurumunu emir komuta zinciri içinde yönetiyordu. Bu göreve firari Ahmet Can'dan sonra getirilmişti.

EŞİ DE TEKSTİL DÜKKANI İŞLETİYOR

AVM içinde bir kaç açıdan fotoğraflarını çektiğimiz Şahin, dondurma tezgahının arkasında kendisine ait bir mekan olduğu halde, bütün gün dondurmayı bizzat kendisinin sattığını gözlemledik. Şahin dondurma isteyen müşterilerle bire bir yakından ilgilenirken, eşi Ayşe Şahin'de Austin 5 adlı tekstil mağazanın kasasında bekliyor. Ayşe Şahin, AVM içinde sürekli spor maksatlı yürüyüş yaparken günlük 10 bin adımını tamamlıyordu. Ayşe Şahin, kendisine ait gri renkli Japon marka arabasını satışa çıkarmasına rağmen yanındaki hediyelik eşya reyonunda görevli çalışanla ikametgahında her gün buluşup saat 10:50 gibi AVM'nin yolunu tutuyor. İlyas Şahin, annesiyle ara sıra AVM'ye mesai için ağırlıklı uykulu gelen kızının burnuna hızma ve ellerine garip dövmeler yapmasından büyük rahatsızlık duysa da müdahale edemiyor.

AVM İÇİNDE ÜÇ ŞİRKETİ VAR

SKY Line Cafe adlı dondurmacıyı incelediğimizde, İlyas Şahin adına 15 Mayıs 2022 tarihinde 7528389 sicil numarası ile resmiyette dondurmacılık ve cafe hizmetleri faaliyeti yürütüyor. Yine aynı AVM içinde SKYLINE BUSINESS LLC adlı Tekstil ve hediyelik eşya satış faaliyeti yürüten şirketin 7515727 sicil numarası ile 18 Nisan 2022 tarihinde İlyas Şahin ve eşi Ayşe Şahin ortaklığıyla 125 Knollwood Dr, Lancaster, PA, 17601 adresinde kurulduğunu tespit ettik. Şirketlerin adresi her ne kadar Şahin'in güncel ikametgah adresi gösterilse de asıl ticari faaliyetlerin merkezi AVM içinde yürütülüyor.

AVM içinde yaptığımız araştırmalar sonucunda Ayşe Şahin adına kayıtlı SPACECRAFT AİRSOFT LLC adlı üçüncü bir şirketin daha 7548472 sicil numarası ile 142 Park City Ctr, Lancaster, adresinde hizmet verdiğini gördük. İlyas Şahin yönettiği üç ayrı şirket üzerinden biri dondurmacı, biri Austin 5 adlı tekstil giyim mağazası, diğeri oyun salonu ve hediyelik eşyaların satıldığı şirketler olduğunu gördük.

ÖRGÜT LİDERİNDEN TALİMAT ALMAYA GİTTİ!

İlyas Şahin, 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde, elebaşı Fetullah Gülen'den sonra ikinci şüpheli pozisyonunda. Şahin, MİT mahrem yapılanmasının 1 numaralı imamı firari Murat Karabulut tarafından detaylıca planlanan ve yargı ile emniyet güçleri tarafından icra edilmesi istenen kumpas için Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'den talimat almadan başlatılamayacağını belirtti. Örgüt liderinden ancak yüz yüze emir alındıktan sonra yargı mahrem hizmetlerinin devreye gireceğini belirterek İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden sorumlu aynı zamanda adli hizmetler birimleriyle sürekli irtibat halindeki imamı 'Veysel' kod Mensur Ünal'ı yanına alarak Türk Hava yolları ile New York JFK havalimanı üzerinden Pensilvanya'nın yolunu tutar.