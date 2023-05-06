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Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 09:16, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 09:37
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Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Yurt genelinin (Kuzey Ege kıyıları, Edirne, Mardin, Batman ve Çanakkale'nin batı ilçeleri dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz ile ile Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın iç Anadolu' nun güneydoğusunda güneydoğudan , Marmaranın güneyinde Kuzey doğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve iç kesimlerde kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde Kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz, Denizli ve Tunceli çevrelerinde yerel kuvvetli, Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın , İç Anadolu' nun doğusunda güneyli, Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden Çatı Uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

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