Konya'da firari FETÖ hükümlüsü iki kardeş yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari iki kardeşi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan hükümlüler S.Ç. ile kardeşi E.Ç'nin kaldıkları adresi tespit etti.

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