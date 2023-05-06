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Emekli öğretmenin umre parasıyla alınan konteynerler doğum gününde deprem bölgesine yola çıktı

Sakarya'da yaşayan Mecit Ayhan, umre ve hac ibadeti için ayırdığı parayla Büyükşehir Belediyesinin İskenderun'da "Kardeşlik Kenti" ve Kahramanmaraş'ta "Kardeşlik Çarşısı" projesine 2 konteynerle destek oldu- 73 yaşındaki Mecit Ayhan:- "Doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine 2 konteyner gidiyor. Bundan sonra devamı gelecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 11:43, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 11:44
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Emekli öğretmenin umre parasıyla alınan konteynerler doğum gününde deprem bölgesine yola çıktı

- Sakarya'da yaşayan emekli öğretmen Mecit Ayhan'ın umre ve hac ibadeti için biriktirdiği parayı Büyükşehir Belediyesinin projesine bağışlamasıyla alınan 2 konteyner, doğum gününde deprem bölgesine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 50 konteynerlik "Kardeşlik Çarşısı" ile İskenderun'da 250 konteynerlik "Kardeşlik Kenti"nin kurulum çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'dan bugüne kadar İskenderun'a 204, Kahramanmaraş'a ise 50 konteyner gönderildi.

Çalışmadan haberdar olan 73 yaşındaki emekli Türkçe öğretmeni Mecit Ayhan da umre ve hac ibadeti için ayırdığı parayı konteyner projesine bağışladı.

Ayhan'ın bağışladığı parayla alınan 2 konteyner, tesadüfen doğum günü olan 5 Mayıs'ta Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesine gönderdiği 50 konteyner arasında yola çıkarıldı.

- "İnsanları mutlu edersek çok memnun olacağız"

Mecit Ayhan, AA muhabirine, uzun yıllar Avusturya'da görev yaptıktan sonra 2014'te memleketine döndüğünü söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce'nin rehberliğinde deprem bölgesinde çalışmalar yaptığını belirten Ayhan, "Konteyner çalışmalarını duyunca ben de katkı vermek istedim. 2 tane gönderdim, kısmetse 3 tane daha göndereceğim. Arkadaşların da bu hususta yardımlarını bekliyoruz. Sakarya halkı deprem geçirdiği için oradaki insanların acılarını içlerinde hissediyor. Her türlü yardımı yapıyor. Yardım yapanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayhan, umre ve hac ibadeti için ayırdığı parayı bağışlayarak projeye katkı sağladığı için çok mutlu ve sevinçli olduğunu dile getirerek, "Bu yardımlar daha da devam edecek inşallah. Yapılan yardımlar inşallah yerine ulaşacak. İnsanları mutlu edersek çok memnun olacağız." ifadelerini kullandı.

Konteynerlerin yola çıkarıldığı tarihin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Ayhan, şunları söyledi:

"Bugün benim doğum günüm. Bugün tesadüf oldu. Doğum günü hediyesi olarak deprem bölgesine 2 konteyner gidiyor. Allah kabul etsin. Bundan sonra devamı gelecek. Allah yollarını açık etsin."

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