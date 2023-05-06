Deprem bölgesindeki KOBİ'lere 75 bin liraya kadar destek verilecek

KOSGEB, deprem bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olacak.

Bu yerlerde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için "İşletme Geliştirme Destek Programı" kapsamında "Afet Dönemi İşletme Desteği" uygulamaya alındı.

75 bin lira üst limitli destekten, iş yeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan belge alan işletmelerden deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde veya imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.

- 12 ay geri ödemesiz

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları ile ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerine destek verilecek. Giderlerin büyük deprem felaketinden sonra gerçekleşmiş olmasına bakılacak.

Destek programı kapsamında yapılacak geri ödemeler, programın tamamlanma tarihinden itibaren, 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4'er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olacak.

- "Başvuruda sınır olmayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde iş yerleri hasar gören ve bu zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu işletmelerin bakım, onarım, personel gibi ihtiyaçlarına 75 bin lira destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, konuyla ilgili bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede de hükümet olarak bir numaralı gündem maddelerinin hala deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için ekonomi, ticaret ve üretimin de ayağa kalkması gerektiğini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bunun için de biz orada ticareti, üretimi desteklemek için destek programları uygulamaya başladık. Bakanlık olarak bölgede yeni sanayi alanları oluşturuyoruz yani OSB alanları ilan ediyoruz. Yıkıma uğramış sanayi sitelerini tekrar inşa etmek için temel atıyoruz. Sanayi siteleri anlamında 9 binin üzerinde sanayi dükkanı yapıp işletmecilere teslim edeceğiz. Ticaret hayatının devamı için yeni çarşılar kuruyoruz. Buralarda işletme sermayesi ihtiyacı oluyor. KOSGEB ve kalkınma ajanslarıyla tekrar işletmelerini çalıştıran işletmelere destekler veriyoruz."

Şimdi de yeni desteği devreye aldıklarına işaret eden Varank, "Küçük esnafın dükkanında ufak tefek zarar oluştuysa, KOSGEB üzerinden, bankaları karıştırmadan faizsiz kredi vereceğiz. 3 yıla yayıyoruz. Hibe demek aslında bu. 75 bin liraya kadar faydalandıracağız. Şu anda kim başvurursa sınır yok, bu desteği vereceğiz. Dünya Bankasıyla da çalışıyoruz. Anlaşmaları imzalamak üzereyiz. Yeni bir hızlı destek programını bölge özelinde KOBİ'lerimize sağlamış olacağız. Bunlar birer can suyu. Bölgeyi, Doğu Akdeniz'in cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi.

- KOSGEB'in diğer faaliyetleri

KOSGEB, depremin ilk gününden itibaren bölgedeki KOBİ'lere yönelik çalışmalar yürüttü.

KOBİ'lerin hızla toparlanmaları amacıyla işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları ile felakette hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçları silindi.

Bölgede hasar gören işletmelerin faaliyetlerine dönmesi amacıyla "Acil Destek Kredisi Programı" başlatıldı. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlandı.

"Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği" ile de deprem bölgelerindeki KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği uygulaması hayata geçirildi. Konteyner başına 30 bin lira olan destekten işletmeler, 10 konteynere kadar yararlanabiliyor.