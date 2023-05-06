Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'ne silahlı saldırı

- Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan'da, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun konvoyundaki büyükelçilik aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, çatışmaların sürdüğü Sudan'da, Çobanoğlu'nun konvoyunda yer alan büyükelçilik aracına ateş açıldığı ifade edildi.

Olayda ölü ve yaralının olmadığı kaydedilirken faillerinin de henüz belli olmadığı aktarıldı.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.