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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısını yayımladı

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın kokpit kapağı temizlik sopasıyla destekleniyor", "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek 'Bunların bayrağı var mı, ezanı var mı, dini var mı?' dediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 14:24, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 14:25
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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısı yayımlandı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın kokpit kapağı temizlik sopasıyla destekleniyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'ın kanopisinde görülen ekipmanın, "hold open rod" denilen ve uçaklarda kokpit kapağının açık kalmasını sağlayan bir güvenlik ekipmanı olduğu bildirildi.

Türkçe, "açık tutma sopası" anlamına gelen "hold open rod"un, büyük ve ağır kapılar veya kapakları açık tutmak için kullanıldığı belirtilen bültende, hidrolik özellikli bu ekipmanın, uçak ve kara tipi askeri araçların yanı sıra sivil alanda da kullanıldığı kaydedildi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecekleri kastederek, 'Bunların bayrağı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunların dini var mı?' dediği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddiaya dayanak olarak gösterilen videonun kırpılarak manipüle edildiği bildirilen bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında geçen, "Kandil'de ne diyordu birisi?" ifadesinin kasıtlı olarak kesilip, konuşmanın bağlamından koparıldığı kaydedildi.

Konuşmadan paylaşılan bölümün öncesi izlendiğinde, söz konusu ithamların Kandil'deki PKK'lı teröristlere yönelik olduğunun açıkça görüldüğü bildirildi.

- "Devlete ait tırla seçim propagandası iddiası gerçeği yansıtmıyor"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devlete ait tırla kendi seçim propagandasını yapıyor" iddiasının doğru olmadığı bildirilen açıklamada, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki iddiaya konu tırın, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"nın tanıtım tırı olduğu belirtildi.

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesi sokağa çıkmayın çağrısı provokasyon içeriyor' dediği" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan bültende, Şentop'un konuk olduğu bir televizyon programında kullandığı ifadelerin çarpıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"İddiaya konu ifadelerin geçtiği yayında Şentop'a, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Seçim gecesi sokağa çıkmayın. Çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir' çağrısıyla ilgili yorumu sorulmuştur. TBMM Başkanı Şentop da 'sokağa çıkmama' çağrısına dayanak olarak gösterilen, 'eli silahlı insanlar olabilir' iddiasının provokasyon içerdiğini belirtmiştir. TBMM Başkanı Şentop bu iddia üzerine, 'Bu tür korkutucu, ürkütücü bir tablonun tersinden bir provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz.' ifadelerini kullanmıştır."

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Şırnak Valisi Osman Bilgin, koruculara siyasi mesajlar gönderiyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, Şırnak Valisi Bilgin ile askeri ve mülki kamu görevlilerinin, iddia edildiği gibi koruculara siyasi mesajlar göndermesinin söz konusu olmadığı ve valilikten yapılan açıklamada da iddiaların kesin bir dille yalanladığı belirtildi.

Antalya'daki bir cinayetle ilgili, "Cinayeti işleyen şahıs Suriyeli" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, "Antalya'nın Serik ilçesinde bir evde toplanan arkadaş grubunun arasında tartışma çıkmış, B.D. isimli şahıs evinden aldığı tüfekle arkadaşı Ahmet Akkurt'u (26) ağır yaralamıştır. Serik Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya'daki bir hastaneye kaldırılan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Akkurt'u öldüren B.D. isimli şahıs Suriyeli değil, Türk vatandaşıdır." bilgisine yer verildi.

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