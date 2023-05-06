Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) aranmasında 16. güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Miskisağ mevkisinde bir cesede ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler sudaki cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.

Su seviyesinin yaklaşık 1 metre olduğu alandan çıkarılan ceset, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin otomobil sürücüsü Baran Aslantaş'a ait olduğu tespit edildi.

Kayıp diğer iki kişinin de bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.