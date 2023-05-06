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Bakan Varank açıkladı: "Küçük esnafa faizsiz kredi desteği verilecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank deprem bölgesindeki imalat sanayinde faaliyet gösteren küçük esnafa faizsiz kredi desteği verileceğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 16:12, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 16:31
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Bakan Varank açıkladı:

KOSGEB, deprem bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlayacak.

OHAL BÖLGESİNDEKİ KÜÇÜK ESNAFA DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB desteği, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ve sonrasında kapsama alınan iller ve ilçelerde geçerli olacak. Bu yerlerde imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin faaliyetlerinin aksamaması ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için "İşletme Geliştirme Destek Programı" kapsamında "Afet Dönemi İşletme Desteği" uygulamaya alındı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre 75 bin lira üst limitli destekten, iş yeri hasar durumuna ilişkin resmi makamlardan belge alan işletmelerden deprem sonrası kurulan geçici nitelikteki çarşı alanlarında, sanayi sitelerinde veya imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanabilecek.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri yapıların bakım, tadilat, onarımlarına ilişkin hizmet alım giderleri, istihdam ettikleri personel giderleri ve faaliyet konuları ile ilgili alacakları ile ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerine destek verilecek. Giderlerin büyük deprem felaketinden sonra gerçekleşmiş olmasına bakılacak.

Destek programı kapsamında yapılacak geri ödemeler, programın tamamlanma tarihinden itibaren, 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4'er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacak. İlk taksitin geri ödeme tarihi, programın tamamlanma tarihinden sonraki 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günü olacak.

BAŞVURUDA SINIR YOK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremde iş yerleri hasar gören ve bu zorlu şartlara rağmen işlerine devam eden KOBİ'lerimizi yalnız bırakmıyoruz. KOSGEB aracılığıyla bu işletmelerin bakım, onarım, personel gibi ihtiyaçlarına 75 bin lira destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank, daha önce konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Küçük esnafın dükkanında ufak tefek zarar oluştuysa,KOSGEB üzerinden, bankaları karıştırmadan faizsiz kredi vereceğiz. 3 yıla yayıyoruz. Hibe demek aslında bu. 75 bin liraya kadar faydalandıracağız. Şu anda kim başvurursa sınır yok, bu desteği vereceğiz. Dünya Bankasıyla da çalışıyoruz. Anlaşmaları imzalamak üzereyiz. Yeni bir hızlı destek programını bölge özelinde KOBİ'lerimize sağlamış olacağız. Bunlar birer can suyu. Bölgeyi, Doğu Akdeniz'in cazibe merkezi haline getireceğiz."

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