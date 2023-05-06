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Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Bakan Yanık koşulları paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 'vatandaşlık maaşı'na ilişkin milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Derya Yanık, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda aynı aileden birkaç kişinin vatandaşlık maaşı alabileceğini ifade ederken maaş alabilmek için gereken koşulu da paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 16:35, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 16:43
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Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Bakan Yanık koşulları paylaştı

VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN SÜRECİN İŞLEYİŞİ...

Katıldığı CNN Türk yayınında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Derya Yanık, 28 kurum ve kuruluşun verilerinin bu konuya ilişkin doğrudan entegrasyonunun sağlandığını söyleyerek, "Sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracatta bulunduğunuzda geliri tespit etmek için bir sistemimiz var. Farklı durumların tespitini yapabilmemiz için hanelere ziyaretler gerçekleştireceğimiz, teknik olarak da vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz bir süreç bulunuyor." dedi.

Aynı aileden bir veyahut birkaç kişinin de vatandaşlık maaşından yararlanabileceğini söyleyen Yanık, "Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizler için tek bir ölçü vardır o da milletimizin ihtiyacıdır. 'Bizler söylüyoruz onlar yapıyor' lafına gülünür. Şimdiye dek kimsenin dönüp bakmadığı başlıklarda AK Parti iktidarlarının yaptıkları ortada. Dolayısıyla 'Biz söylüyoruz onlar yapıyor' sözü haksızlık olur" dedi.

THE ECONOMIST'IN MANŞETİNE TEPKİ

Yanık öte yandan The Economist'in "Erdoğan gitmelidir" şeklinde bir kapaklaçıkmasına da tepki gösterdi ve sözlerini tamamlarken şu ifadeleri kullandı:

"Her seçim öncesi bir parmak sallamaya kalkarlar vesayet odakları, her seferinde de millet gereken cevabı verir. Milletin iradesini tecelli edeceğini her seferinde tekrar eden, seçim sonuçlarına kadar hiçbir sonuçtan emin olmayacak bir siyasi lider. Böyleyken, buna rağmen, hala 'Gidecek' gibi son derece çirkin, Sayın Cumhurbaşkanımızın hak etmediği ifadelerle seçime gölge düşürmeye çalışmak bir öğrenilmiş çaresizliktir. Biz gülüp geçiyoruz bir tarafıyla, çok aciz tepkiler bunlar. Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek, biz milletimize güveniyoruz. Seçmenin gündemi her zaman daha rasyoneldir. Sonuç itibarıyla burası deprem bölgesi. Bir taraftan depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz"

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