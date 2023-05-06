Erzincan'da iki araç çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan Halis S. (28), Tunahan A. (10) ve Mehmet S. (60) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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