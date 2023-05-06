Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan 15 yaşındaki kız aranıyor
Zonguldak'ta lunaparka gitmek için evden ayrılan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki kızın bulunması için çalışma başlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 16:51, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 16:50
İddiaya göre, merkeze bağlı Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak'ta ikamet eden 15 yaşındaki Ö.K, 21 Nisan'da kardeşiyle evden çıkarak lunaparka gitti.
Bir süre sonra eve dönen kardeşin, ablasının lunaparkın bulunduğu mevkiye gelen bir otomobille bölgeden ayrıldığını söylemesi üzerine aile, kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.
Polis ekipleri, 15 gündür kendisinden haber alınamayan kızın bulunması için çalışma başlattı.
Baba Metin K. gazetecilere, kızı için endişe duyduğunu söyledi.
Kızının kaçırıldığını iddia eden Metin K, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.