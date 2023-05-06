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Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Elazığ?ın Baskil ilçesinde köylüler, her yıl ilkbahar yağmurlarının ardından kırsal arazide doğal olarak yetişen kumi mantarından gelir sağlıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 17:11, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 16:52
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Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

İlçede her yıl mayıs ayından başlayarak gruplar halinde, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları mantarları hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

İlçeye bağlı Konacık köyünde oturan Selman Uzun, kuraklık nedeniyle son birkaç yıldır nadir bulunan kumi mantarının bu yıl bereketli yağışların ardından bol olduğunu belirtti.

Mantarın lezzetinden dolayı piyasada alıcı bulduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"İlkbahar aylarında ortaya çıkan bir mantar, yağmurun bol yağdığı aylarda daha çok bulunuyor. Mantarın genelde tereyağında yumurtalı olarak yemeğini yapıyoruz, çok güzel bir tadı var. Organik bir ürün."

Harabekayış köyü sakini Furkan İnel ise lezzeti ve besleyici özelliğinden dolayı kumi mantarına bahar aylarında köylülerin rağbet gösterdiğini dile getirdi.

İnel, "Kumi otunun bulunduğu alanlarda topraktaki çatlaklardan bunu bulabiliyoruz, ucu sivri sopa yardımıyla toprağı eşeleyerek bulunduğu yerden çıkarıyoruz." dedi.

Gemici köyü sakini Yusuf Kunuk da kumi mantarını bulmanın çok zahmetli olduğunu, kimi zaman kilometrelerce yol yürüdüklerini anlatarak, mantarı bulmak için araziyi karış karış taradıklarını kaydetti.

- "Bilmediğimiz mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz"

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Akın Temizer ise bu yılki bereketli yağışların ardından doğada farklı türde mantarlar görülebildiğini aktardı.

Temizer, "Bilmediğimiz mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz. Kumi mantarını da toplarken komple mantarı almamak lazım. Küçük bir parçasını ufalayarak olduğu yere bırakmalıyız. Böylece gelecek yıllarda bu mantarın bulunmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.


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