Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
AK Partili Külünk, bir süredir düşüş trendine giren Borsa İstanbul'la ilgili "Kirli bir el piyasaları çökertmek için hareket halinde." dedi Külünk, Bakan Nebati'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Seçim öncesi borsa yatırımcısı kötü bir sürprizle karşılaştı. Borsa İstanbul (BİST) endeksi yaklaşık 2 haftadır düşerek 4.316 seviyelerine kadar geriledi. Haliyle hisse senetleri, endeksle beraber sert düşerek büyük kayıplar verdi.
YATIRIMCILARIN TALEBİNİ İLETTİ
Seçim çalışmaları kapsamında sürekli sokakla temas halinde olan Külünk, vatandaşların tepki ve beklentilerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Külünk, "Seçim öncesi Borsada yatırım yapan Devletine ve Ekonomisine güvenen insanların güveni sarsmak ve bu konuda satış yaparak bu güveni sarsmak isteyenlerin kimler olduğunu ve bu kurulan güven bağını sarsmak için elinden geleni yapanlar kimler ise bunların bulunmasını istiyor yatırımcı kardeşlerimiz." dedi.<
"GÜVENSİZLİK MUTLAKA ORTADAN KALKMALI"
"Borsada ülkemize operasyon çekmek isteyenlere karşı ivedilikle borsadaki yatırımcımıza güven verecek mekanizmaları çok hızlı bir şekilde harekete geçirmeliyiz" diyen Külünk, "Özellikle halka arzlar üzerinden oluşan güvensizlik mutlaka ortadan kaldırılmalı." vurgusu yaptı.
Son olarak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye çağrıda bulunan Külünk, Bir kez daha yeniden kirli bir el borsa üzerinden piyasaları çökertmek için hareket halinde inanıyoruz ki Hazine ve Maliye bakanımız konuya dair kamuoyunu rahatlatacak bir açıklamayı en kısa zamanda yapacaktır." İfadelerini kullandı.