Meral Akşener'den Menderes vaadi: Boynumun borcudur

Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan İmralı açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Bakan Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Borsa İstanbul sert düştü, AK Partili Külünk Bakan Nebati'ye çağrı yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Erdoğan müjdeyi verdi: Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bozdağ 'İmralı' iddialarını cevapladı: 'Hasarı incelemek' için gönderildi
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Bu seçimlerde kimler kazanacak?... Erdoğan tek tek saydı
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Trabzon'da Dışişleri Bakanlığı temsilciliği açılıyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Adalet Bakanı duyurdu...Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Nöbet tutarken vefat eden asker 31 yıl sonra şehit sayıldı
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Araç satışını zorlaştıran bayilerin yetki belgesi iptal edilecek
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Bu yıl kurbanlıklar deprem bölgesine
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
Yüzde 25 sınırına takılmak istemeyen ev sahipleri günlük kiralığa döndü
'Cumhurbaşkanımızın cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk'
'Cumhurbaşkanımızın cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk'
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
'Gabar'daki petrolü de en uygun şartlarda vereceğiz'
'Gabar'daki petrolü de en uygun şartlarda vereceğiz'
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı
'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı'nda pilot uygulama başladı
Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Erdoğan: Meydanlar, Cumhur ittifakı ve AK Parti'nin üstünlüğünü haykırıyor
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Ali Yalçın: Seyyanen zam ile açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
Okul basıp müdür yardımcısını yaralayan veli tutuklandı
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
Avustralya'da oy pusulasının 'mühürlü' çıkması hakkında suç duyurusu
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
TPAO'ya 450 yeni personel alımı yapılacak
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Kamu işçilerinin zam pazarlığında uzlaşma çıkmadı
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
Borsada yatırımcı sayısında tarihi rekor
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
İstanbul'da metro seferlerine miting düzenlemesi
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Gurbetçiler sandığa koşuyor: 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Hakim ile restoran sahibi kavgasına tutuklama
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Erdoğan: Terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meral Akşener'den Menderes vaadi: Boynumun borcudur

Aydın'da konuşan İYİ Parti lideri Akşener, idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getireceğini söyledi. Akşener 'boyumun borcu' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 17:34, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 18:26
Yazdır
Meral Akşener'den Menderes vaadi: Boynumun borcudur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'daydı. Burada düzenlenen mitingde halka seslenen Akşener, 1961 yılında idam edilen Menderes'in anıt mezarı hakkında ilginç bir çıkışa imza attı.

"ANIT MEZARI TAŞITACAĞIM"

Akşener, İstanbul'da bulunan Menderes'in anıt mezarını Aydın'ın Çakırbeyli ilçesine taşıtacağını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre; İYİ Parti lideri "Ailesi istediği takdirde rahmetli Başbakan Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca seçilmeleri durumunda Aydın'a yapacağı yatırımlardan söz etti. Akşener, "Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız, Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız" şeklinde konuştu.

"ALLAH ALLAH NİDALARIYLA SEÇİME GİDİYORUZ"

"Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz iftiralara maruz kalıyoruz." diyen Akşener, Allah Allah nidalarıyla seçime gidildiğini öne sürdü. Akşener, "Sanki savaşa gidiyoruz. Millet velinimettir. Siyasetçi sizi dinler, anlar. Sonra çözüm üretir, seçim zamanı gönlü kazanır birimize iktidar ol dersiniz. İktidar size hizmet etmek zorundadır. Muhalefet de sizin avukatlığınızı yapar. Şimdi ne demek Allah Allah deyip seçime gitmek. O seçimde millet bir karar verecek." dedi.

Vaatlerine devam eden Akşener şunları söyledi;

Biz mülakatı kaldıracağız. 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. 150 bin öğretmen tayin olacak. Ziraat mühendisi veteriner tekniker tayin edilecek.

TARIM VAATLERİ

Çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz. Hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Mazotun, yemin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde 20, yüzde 30 aşağıya çekeceğiz. Ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşük de çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa siz gidip istediğiniz yere satıp onu tekrar daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz. Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız.

"HIZLI TREN FAALİYETE GEÇECEK"

Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız. Yeni bir vakıf üniversitesi istiyorsunuz, bunun takipçisi olacağım. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Aydın'ın ihracatta ilk on il arasına girmesini sağlayacağız. Bunu hakça adaletçe yapacağız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber