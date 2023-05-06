TÜRKMENİSTAN

Türk seçmenler, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Aşkabat Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Ay tutulması saat kaçta başlayacak, kaça kadar sürecek? 5 Mayıs Ay tutulması Türkiye'de görülecek mi?n 6-7 Mayıs'ta oy kullanabileceklerini belirtti.

Oral, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda ülkedeki Türk seçmenlerin, Aşkabat Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta oy kullanabilecekleri bilgisini verdi.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 3



PAKİSTAN

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 4

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 5



LİTVANYA

Seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. 7 Mayıs akşamına kadar sandıklarda oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.

FAS

Fas'taki Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar akşamı sona erecek.

ESTONYA

Türk seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sandıklarda oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Estonya'da toplam 776 seçmen bulunuyor.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 8

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 9



KOSOVA

Türk seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı. Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Büyükelçiliğin önünde sıraya girdi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç, Kosova'da oy kullanma işleminin 6 ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

KARADAĞ

Başkent Podgoritsa'daki Türk vatandaşları, yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.Karadağ'da 1704 kayıtlı Türk seçmen için oy verme işlemleri, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sürecek.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 11

MALTA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 bin 808 vatandaşın bulunduğu Malta'da, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. Oy verme işleminin bugün ve yarın 09.00-21.00 saatlerinde yapılacağı Büyükelçilikte her gün ikişer sandık kurulacak.

Seçmenler 10 ülkede daha sandık başına gitti - 12

PORTEKİZ

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Portekiz'de kayıtlı 1484 Türk seçmen bulunuyor. Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 2 gün sürecek oy kullanma işlemine yerel saat ile 09.00'da başlandı.

NİJERYA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kayıtlı 584 seçmenin bulunduğu Nijerya'da Türk vatandaşlar, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta oy kullanıyor. Nijerya'da kayıtlı seçmenler, 2 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Bu ülkedeki oy verme işlemi 7 Mayıs saat 21.00 itibarıyla sona erecek.