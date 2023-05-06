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İnce: Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine 'Çekil' diyenlere tepki gösterdi. İnce, "İlkokul çocuklarına bile A, B, C, D diye soruyorlar, millete iki seçenek. Herkes çekilecek... Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2023 22:05, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2023 22:07
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İnce: Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin

Muharrem İnce, İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Bahçelievler'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Gaziosmanpaşa'da esnafı selamlayan İnce ardından vatandaşlara seslendi.

İnce, bu seçimlerde "Meclis'te bir tehlike olduğunu" ifade ederek "Bir; HDP var. İki; AK Parti'nin içinde cumhuriyetle, Atatürk'le problemli olanlar var. Üç; CHP listelerinde 77 kişi var, Gelecek'li, Saadet'li, DEVA'lı. Pazar günü seçildiklerinde pazartesi günü nereye gidecekleri belli değil. CHP'den ayrılacakları kesin. Yani o Meclis'te parmakların nereye kalkacağını kimse bilmiyor. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir sigorta lazım, sigorta. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Atatürkçü, cumhuriyetçi, yurtsever, Kuvayımilliye ruhundan gelen bir parti lazım" ifadesini kullandı.

İnce, bu dönem parlamentosunda Türkiye'nin, geleceğin, çocukların Memleket Partisi'ne ihtiyacı olduğunu dile getirerek partisinin mutlaka Meclis'te olması gerektiğini belirtti.

"Sizden 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum"

Genelde gittiği yerlerde kendisini gençlerin karşıladığını söyleyen İnce, "Sizden 3 kişiyi ikna etmenizi istiyorum. Söz mü? Anneniz, babanız, halanız, teyzeniz, amcanız, dayınız... Bu Meclis'te Memleket Partisi mutlaka olmalı. Çünkü o parmakların nereye kalkacağını kimse gösteremez. FETÖ'cüler var, PKK yancıları var, Hizbullahçılar var, hepsi var. Sizler bunu düşünmelisiniz" diye konuştu.

İnce, bu sırada konuşan bir kişiye, "Ben konuşuyorum bir dur dinle. Seni dinlemeye gelmediler, beni dinlemeye geldiler" diye seslendi. Söz konusu kişinin "Sana para verdim" demesi üzerine İnce, "Seni kim gönderdi, parayla mı gönderdiler yoksa" diyerek konuşmasına devam etti. Partililerin konuşan kişiye tepki göstermesi üzerine İnce, "Olacak olacak boş verin. Bu aralar tehdit edilenler de olur, zengin edilenler de" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 21 yıllık bir iktidar olduğunu ifade eden İnce, bu 21 yılın 18 yılında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da bulunduğunu söyledi.

Buradaki programın ardından Bayrampaşa Demirkapı Caddesi'nde yürüyen İnce, vatandaşlar ve halkı selamlarken partililer kendisine eşlik etti.

İnce, ayrıca partisinin Bahçelievler ilçe binasının önünde de seçim otobüsünden vatandaşlara hitap etti.

Artık Atatürkçülerin de partisinin olduğunu belirten İnce, "21 yıldır Türkiye'yi yöneten Erdoğan gitmelidir. Merkez Bankasının kasasını boşaltan, tarımı bitiren, gençleri umutsuzluğa sürükleyen, emeklileri geçindirmeyen, Türkiye'nin sokaklarını Suriyelilerle dolduran, toplumu ayrıştıran, yargıyı çökerten, üniversiteleri susturan, milletin fakirleştiren Erdoğan gitmelidir. Ama Erdoğan'ın alternatifi Erdoğan'ın eskileri değildir" diye konuştu.

"Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin"

Kendisine "Çekil" dendiğini aktaran İnce, "Ne demek çekil? 'Kenara git' A seçeneği mi, B seçeneği mi? Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? C diyemez miyiz? Yasak mı C demek? Demokratik bir hak. İlkokul çocuklarına bile A, B, C, D diye soruyorlar, millete iki seçenek. Herkes çekilecek. Bence Erdoğan da çekilsin, Kılıçdaroğlu tek başına gitsin" dedi.

Muharrem İnce bir talebinin olmadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Ben memleketi düşünüyorum. Eğer siz de koltuklarınızı düşünmüyorsanız Davutoğlu'yla Babacan'ı at oradan. Sayın Akşener'i de cumhurbaşkanı yardımcısı yap. Ben hiçbir şey istemeden destekleyeceğim. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum, bakanlık istemiyorum, makam istemiyorum, para pul istemiyorum. Alın size bir teklif ama yapamazlar sıfır oyla her şeyi alıyorlar."

CHP'lilere seslenen İnce, şu anda listelerinde 77 kişinin bulunduğunu ifade ederek "DEVA'lı, Gelecek'li, Saadet'li 77 kişi. Bunların ellisi altmışı seçilecek senin oyunla. Altı oka bastığın oyla Saadet'li, DEVA'lı" dedi.

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