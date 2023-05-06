Fatih gemisi Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin gururu Fatih, Amasra-3'te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı. Enerjide Bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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