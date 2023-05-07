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Yeşildağ Ailesi'nden 'Ali Yeşildağ-1 ifşaları' adıyla yapılan paylaşımlara açıklama

Yeşildağ Ailesi, sosyal medyadan "Ali Yeşildağ-1 ifşaları" adıyla yapılan paylaşımlara ilişkin, "Ali Yeşildağ'ın, yalan ve iftiradan ibaret videolarının, kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayımlanan bu videonun, FETÖ terör örgütü iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayımlanması, bunun açık bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 07:19, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 08:36
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Yeşildağ Ailesi'nden 'Ali Yeşildağ-1 ifşaları' adıyla yapılan paylaşımlara açıklama

Yeşildağ Ailesi'nce yapılan yazılı açıklamada, 5 Mayıs'ta sosyal medya platformlarında, FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı, yalan ve iftira içeren yayın yapıldığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 14 Mayıs'ta seçimlere gittiği hatırlatılan açıklamada, "Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için terör örgütleri tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı, kamuoyunun malumudur." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yapılan yayınların tamamının, sabıkalı ve amiyane tabir ile suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir. Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden 'silahla yağma', 'yağma', 'kasten adam öldürme', 'tasarlayarak adam öldürme', 'iftira' ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. Kendisi, hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ terör örgütünden yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır. Kendisinin, ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesiyle beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke, kendisini terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir."

Yurt dışındaki firari FETÖ üyesi Cevheri Güven'in, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili sosyal medyada yaptığı iftira yayınlarının da kamuoyunun malumu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ali Yeşildağ'ın, bu örgüt mensubu ile aynı şekilde, aynı hareket tarzı ile tamamen yalan ve iftiradan ibaret videolarının, kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayımlanan bu videonun, yine FETÖ terör örgütü iltisaklı olduğu bilinen Erk Acarer ve diğer birçok FETÖ terör örgütü iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayımlanması da bunun açık bir göstergesidir. Tüm bu bilinen gerçekler ışığında, seçim arifesinde ailemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasetini ve seçimini dizayn etmeye yönelik, FETÖ terör örgütü menşeli yalan ve iftira yayımından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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