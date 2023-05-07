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Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 08:00, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 07:39
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Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinde kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

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