Dünyada ilk! Böbrek taşları yerli robotla kırıldı
TÜBİTAK desteğiyle tamamen yerli olarak geliştirilen dünyanın ilk taş kırma robotu dün ilk kez Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve ekibi tarafından iki hastanın ameliyatında kullanıldı. Tuğcu: Yerli robotu kullanmaktan gurur duydum<
TÜBİTAK Ar-Ge desteği ile tamamen yerli olarak geliştirilen dünyanın ilk "Fleksibl
Üreteroskopi Robotu" böbrekte, üreterde ve idrar kanalında büyük taşların
tek seansta temizlenmesini sağlıyor. Almanya, Fransa, Polonya dahil olmak Avrupa
ve Ortadoğu'da kullanılan Türk yapımı robot Türkiye'de ilk kez dün İstanbul'da
özel bir hastanede Abdullah Koyuncu (75) ve Serkan Kabadayı'da (39) kullanıldı.
Doğumsal anomalisi olan Kabadayı daha önce de 2-3 kez böbrek taşı ameliyatı
geçirdi. Ancak taşlar tam olarak temizlenmediği için bu yönteme başvuruldu.
Koyuncu'nun böbreğindeki 2 santimetrelik taş robotla kırıldı.
Yerli robotu ilk kez kullanan Üroloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Volan
Tuğcu, "Robot, kronik olan veya olmayan ayırt etmeksizin, daha önce taş
ameliyatı geçirmiş fakat tam temizlenmediği için kısa sürede şikayetleri tekrar
eden hastalar için de kullanılabilecek. Oturduğunuz yerden bu cihazla taşı direkt
kırabiliyor olmamız en önemli özelliği. Yani aynı araba sürer gibi. Tüm rotasyonu
yapabiliyorsunuz. Ve lazerle de taşı kırıyorsunuz. Normal şartlarda robotla
çalışmazsak hastanın böbrek içindeki basıncını göremiyoruz. Bu basınç arttığında
enfeksiyon riski çok artıyor. Ama bu robot bizi uyarıyor. Mükemmel bir cihaz.
Robotik cerrahi ameliyatlarını DaVinci robotuyla dünyada çok fazla yapan hekimlerden
biriyim. Türk robotuyla bunu yapmak bana gurur verdi. 45 dakikadan az bir sürede
işlemi tamamlıyoruz" dedi.
GÜL KİREKLO