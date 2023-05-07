EPDK 13 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 13 şirkete lisans verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 09:32, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 09:31
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında 3 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı, doğal gaz piyasasında 1 şirkete depolama lisansı verildi.
Petrol piyasasında ise 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı, 1 şirkete iletim lisansı verildi.