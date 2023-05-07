EPDK 13 şirkete lisans verdi

Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 1 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı ise sonlandırıldı.

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