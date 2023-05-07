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'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada Türkiye ile Çin arasında çift hatlı tren yolu yapacaklarını ve ülkeleri birbirine bağlayacaklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu projenin Yeni İpek Yolu olarak 2 yıl önce hayata geçirildiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 09:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 09:55
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'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesaplarından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" başlığıyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, "Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir" dedi.

İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak bir proje hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu özetle şöyle dedi:

"Türkiye'nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu. Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayarak "Günaydın.Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Londra'dan Çin'e kesintisiz demiryolu hattını, Yeni İpek Yolu'nu kendilerinin hayata geçirdiklerini belirterek "Habur'dan Basra Körfezi'ne demiryolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor!" dedi.

İPEK YOLU PROJESİ NASIL HAYATA GEÇİT

Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Çin'in önderliğini yaptığı "Kuşak ve Yol Projesi" 2013'te kamuoyuyla paylaşıldı ve aynı yıl Türkiye bu girişimi destekleyeceğini duyurdu..

TÜRKİYE'DEN BAŞLAYIP ÇİN'E KADAR UZANIYOR

Kuşak ve Yol Projesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan ilki kara ve demiryolundan müteşekkil İpek Yolu Ekonomik Kuşağı, diğeri ise 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu. Türkiye Orta Koridor Girişimi ile bu projeye destek olarak projenin vazgeçilmez bir parçası olma yolunu seçti. Orta Koridor Türkiye'den demiryoluyla Gürcistan ve Azerbaycan'a, buradan da Hazar denizini aşarak Türkmenistan ve Kazakistan'ı geçerek Çin'e uzanıyor.

İLK TREN 2020'DE ÇİNE ULAŞTI

Bu projeye yönelik yıllar süren çalışmalar tamamlandı ve Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıktı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırdı.

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