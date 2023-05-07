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Bakan Nebati: Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dağ gibi durmaya devam edeceğim

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hiç kimsenin 'Ya kardeşim AK Parti, Cumhurbaşkanı ne yaptı' demeye hakkı yok. Cumhurbaşkanı'mızdan övünç, AK Parti'den onur, Türkiye'de bakan olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de 21 yıldır ne yapıldıysa hepsinin altına imza atan Cumhurbaşkanı'mızın arkasında aynen sizler gibi dağ gibi durmaya devam edeceğim." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 13:37, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 13:49
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Bakan Nebati: Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dağ gibi durmaya devam edeceğim

AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı Nebati, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen Memur-Sen Mersin İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, 21 yılda Türkiye'de hayallerin ötesinde çalışmaların yapıldığını söyledi.

Nebati, ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde kullanıldığını, çalışanları rahatlatmak için önemli adımlar attıklarını anlattı.

Son haftalarda uluslararası dergilerde aynı kaynaktan çıkan yazıların yer aldığını belirten Nebati, "Onların derdi Recep Tayyip Erdoğan, dolayısıyla Türkiye. Kusura bakmayın benim de şu andaki derdim Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan seçtirmek ve Türkiye'nin bekasını korumak." diye konuştu.

- "Sana 300 dolar vermezler"

Nebati, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" vaadine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Böyle atıp, tutmakla olmaz. 300 milyar dolar hikayesi var ya önce '300 milyar doları buldum', sonra 'Bulacağım' sonra da '5 yıl içerisinde getireceğim' dedi. Ya arkadaş, bu paralar sanki ağaçta duruyor gidip alacağını zannediyorsun. Yok böyle bir şey. Sana 300 dolar vermezler. Sana vize karşılığında ülkeyi peşkeş çek diye verirler. Kusura bakma ben, 'Al vizeyi başına çal' derim, bu ülkenin geleceğini kimseye teslim etmem."

Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremlerin etkilerini vatandaşa hissettirmemek için büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Bakan Nebati, "Türkiye'de 2 küresel krizin üzerine bir de ulusal krizin yaşandığı dönemde biz EYT'yi çıkardık. Memur maaşlarını artırdık, güzelleştirmeler yapıyoruz neden? 'Aman enflasyonun altında insanlarımız ezilmesin' diye." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti eleştiren Nebati, şöyle devam etti:

"Önce 'Geldik, geldik' dediler sonra yazdan itibaren enflasyon vesaire her şey düzelmeye başlayınca bunların moralleri çöktü. İki ay önce, sosyal medyada trollerle, ağlarla yönettiklerini zannediyorlar ya ülkeyi, dünyayı bunlar bir heyecana kapıldılar, 'Geldik yüzde 70-80' diye aldılar başlarını gidiyorlar. Madem yüzde 60-70 ile geleceksin, bu kadar güçlü geliyorsun niye korkmaya, sandıkları konuşmaya, 'Bunlar sahtecilik yapacaklar' demeye başladın? Demek ki hayat sosyal medyada geçmiyor. Burada, sahada geçiyor."

- "Cumhurbaşkanı'mızın arkasında dağ gibi durmaya devam edeceğim"

Türkiye'nin nasıl bir beka sorunuyla mücadele ettiğinin anlatılması gerektiğini söyleyen Nebati, şunları kaydetti:

"Hiç kimsenin 'Ya kardeşim AK Parti, Cumhurbaşkanı ne yaptı' demeye hakkı yok. Cumhurbaşkanı'mızdan övünç, AK Parti'den onur, Türkiye'de bakan olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de 21 yıldır ne yapıldıysa hepsinin altına imza atan Cumhurbaşkanı'mızın arkasında aynen sizler gibi dağ gibi durmaya devam edeceğim. Biz, yurt dışından reçetelerle iş yapmıyoruz, yapmayacağız, emir almayacağız. Başı secdeye giden, samimi bir adamın dışarıdan reçeteye ihtiyacı yok. Biz özgürüz, özgünüz, bağımsızız, Türkiye'yiz ve bu bayrağı asla yere indirmeyeceğiz."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.

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