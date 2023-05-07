Kamyonun asker uğurlayanların arasına daldığı faciasında ölü sayısı 13'e yükseldi

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Belen ilçesi Topboğazı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 6798 plakalı hafriyat kamyonu, Belen istikametinden Antakya yönüne doğru ilerlerken Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek yol kenarında Ahmet Koyuncu ve Abit Karaçal'ın asker uğurlaması için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle alev topuna dönerken, park halindeki araçlardan can pazarı yaşandı. Kazada 12 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 31 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için Adana ve çevre illerdeki morglara kaldırıldı. Kazanın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Ahmet Koyuncu'nun kuzeninin eşi Gülşen Koyuncu da yaşamını yitirdi. Koyuncunun cansız bedeni de Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 13'e yükselmiş oldu. Kazada ölen kişilerin kimliğinin, Ahmet Koyuncu'nun halası Hatice, halasının oğlu Hüseyin, amcası İbrahim, kuzeninin eşi Meryem, kuzeninin eşi Gülşen'in küçük oğlu Arda Koyuncu ve amcasının eşi Halime Yıldırım ile Abit Karaçal'ın akrabası Hediye Karaçar ve tır şoförü Mehmet Garip Şeyhanlı olduğu belirlendi. Kazada yanarak can veren 4 kişinin kimlikleri ise yapılan DNA testiyle belirlenecek. Tır şoförü Şeyhanlı'nın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, memleketi Şanlıurfa'ya götürüldü. Acılı ailelerin, morg önünde bekleyişi sürüyor.