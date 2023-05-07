Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Artvin Sarp Sınır Kapısında yaşanan İphone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Play Station yoğunluğu yaşanıyor. Ülkemizde göre daha ucuz olduğu öğrenen vatandaşlar sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 14:47, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 14:48
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, iPhone marka cep
telefonu yoğunluğunun devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu
yaşanıyor.
Gürcistan'da Playstation 5'in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye'nin dört bir
yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan'ın Batum şehrine giderek telefon
satın alıp, ülkeye geri dönüyor.
Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum'da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor. Playstation 5, Batum'da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.