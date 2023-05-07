'Yeniden Refah Partisi olarak bu ittifakın karşısında yer almamız lazım'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hani özgürlük, insan hakları, demokrasi, kişisel tercihlere saygı diyordunuz. LGBT'ye gelince bütün bu kavramlar ortaya çıkıyor. 'Başörtüsü özgür olsun, isteyen örtsün' denildiği zaman burada ne insan hakkı ne kişisel tercih ne özgürlük kalıyor." dedi.

Esenler'de düzenlenen programda Niğde Dernekler Federasyonu üyeleriyle bir araya gelen Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde partisinin de içerisinde yer aldığı Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Stratejik bir karar alarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmeye karar verdiklerini anlatan Erbakan, "Bu kararın alınmasında en önemli etken karşı bloktaki 7'li masa dediğimiz yapının sahip olduğu zihniyettir. Yeniden Refah Partisi olarak bu zihniyetin Türkiye'de iktidar olmasına vesile olmak istemedik. Buna karşı Cumhur İttifakı'nda yer almamız gerektiği kararına vardık ve şu anda da seçimlere bütün gücümüzle İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

-" Başörtüsüne güvence, laikliğe aykırıdır demek, doğrudan 28 Şubat zihniyeti"

Erbakan, Millet İttifakı temsilcileri tarafından toplumun değerleriyle tarihiyle ve inancıyla bağdaşmayan söylemler ortaya konulduğunu dile getirerek, mecliste gündeme gelen başörtüsü konusuna değindi.

Başörtüsüne anayasal güvence getirmek üzere iktidarın bir adım attığını belirten Erbakan, şöyle devam etti:

"Fakat 7'li masanın meclisteki temsilcileri HDP, İYİ Parti ve CHP dediler ki 'Hayır bize gelmeyin, biz bu değişikliği kabul etmeyiz.' Neden etmezsiniz? Özrü kabahatinden büyük diyor ki 'Çünkü bu değişiklik laikliğe aykırı bir değişiklik.' Şimdi bu tavrı ortaya koyan bir yapının iktidar olmasına müsaade edebilmemiz mümkün müydü? Elbette ki değildi. Neden? Çünkü bu tavır 28 Şubat tavrıdır. Başörtüsüne güvence, laikliğe aykırıdır demek, doğrudan doğruya 28 Şubat zihniyeti demektir. Hani özgürlük diyordunuz, insan hakları diyordunuz, demokrasi diyordunuz, kişisel tercihlere saygı diyordunuz. LGBT'ye gelince bütün bu kavramlar ortaya çıkıyor. 'LGBT kişisel bir tercihtir, insan hakkıdır, özgürlüktür, herkesin özel hayatıdır buna karışamayız.' diyorsunuz. Hatta destek oluyorsunuz ama 'başörtüsü özgür olsun, başörtüsünü örtmek isteyen örtsün' denildiği zaman burada ne insan hakkı kalıyor ne kişisel tercih kalıyor ne özgürlük kalıyor."

- "PKK'nın kurucularından Cemil Bayık Düsseldorf'tan 7'li masa için seçim kampanyası yapıyor"

Fatih Erbakan, Anadolu insanının inanç özgürlüğü alanında elde ettiği kazanımların kaybedilmesine müsaade edilmemesi için Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını dile getirdi.

Millet İttifakı'nı destekleyenler arasında FETÖ, PKK, dış güçler ve LGBT lobilerinin yer aldığını ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Fetullah Gülen örgütünün Avrupa ve Amerika'ya firar eden önde gelen yöneticileri sabah akşam, 7/24 durmadan videolar yayınlıyorlar ve 7'li masaya destek istiyorlar. Bunun ötesinde PKK'nın kurucuları ve en önde gelen isimleri açıkça 7'li masa için seçim kampanyası yapıyor. Düsseldorf'ta bundan iki hafta önce Cemil Bayık, Alman basınında çok geniş yer buldu. Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya destek istiyor 'Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi lazım.' İsim vererek açıktan PKK'nın kurucularından Cemil Bayık Düsseldorf'tan 7'li masa için seçim kampanyası yapıyor. Dış güçlerin en önemli yayın organlarından The Economist dergisinin bu ayki kapağı 'Erdoğan'ın gitmesi lazım, Türkiye'nin yeniden demokrasiyle buluşması lazım.' Dış güçler, Fetullah Gülen örgütü, PKK, LGBT lobileri, bunlar eğer bu ittifakı destekliyorlarsa bizim ülke, millet, Yeniden Refah Partisi olarak bu ittifakın karşısında yer almamız lazım."

Erbakan, elde edilen kazanımların korunması için vatandaşların gereken kararı vereceğine inandığını belirterek, hedeflerinden birinin de Milli Görüş'ü 21 yıl aradan sonra yeniden TBMM'ye taşımak olduğunu kaydetti.