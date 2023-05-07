Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Mayıs sabahının siyasetin "Hıdırellezi" olacağını belirterek, "Barışacağız, kaynaşacağız, kucaklaşacağız ve yeni bir Türkiye'nin ufkunu hep beraber çizeceğiz." dedi.

Ahmet Davutoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği kentte Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Millet İttifakı'nın Türkiye'de siyaseti yeniden şekillendirmek için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Davutoğlu, "Biz siyaseti ahlakla yapmaya çalıştık. Birileri bundan rahatsız oldu. Aynı mücadeleyi bugün veriyoruz. Ekonomi ile nefes alacak şekilde bütün yasaklar kalkacak, özgürlükler gelecek. Yazdığı yazı, attığı tweet nedeniyle kimse yargılanmayacak. Kutuplaşma bitecek, kucaklaşma gelecek." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın kimseyi kutuplaştırmayacağını anlatan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç kimse korkmasın. 14 Mayıs'ın gecesi kimse kaybetmeyecek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği doğru. Hiçbir büyük coşku gösteri yapılıp kimseye kaybettiği hissi verilmeyecek. Hukuksuzluklar gidecek. Talimat alan yargı gidecek. Vicdanıyla karar veren yargı gelecek. Yolsuzluklar bitecek. Siyasi ahlak gelecek."

Kimsenin milli iradeden üstün olmadığını anlatan Davutoğlu, "15 Mayıs sabahı siyasetin Hıdırellezi olacak. Barışacağız, kaynaşacağız, kucaklaşacağız ve yeni bir Türkiye'nin ufkunu hep beraber çizeceğiz." dedi.

Bir gazetecinin anketler konusundaki düşüncelerini sorması üzerine Davutoğlu, "Demokrasiye müdahale etmeyiz. Sandıkları korumak için sonuna kadar mücadele ederiz. Baştan beri anketlere mesafeli yaklaştım. Çünkü anketçiliğe inanmadığım için değil, korku ortamında anket olmaz. Göreceksiniz çok büyük 'dip dalga' geliyor. Türkiye'nin yeni baharını kimse engelleyemeyecek." ifadelerini kullandı.