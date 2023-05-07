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'Bütün vatanı zenginleştireceğiz, milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bütün vatanı zenginleştireceğiz, milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak. Bir avuç insan değil, 86 milyon insan kazanacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 18:07, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 18:08
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'Bütün vatanı zenginleştireceğiz, milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak'

İmamoğlu, Sivas Mevlana Meydanı Miting Alanı'nda düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Sivas'ın cumhuriyet, yiğitler, aşıklar ve ozanlar şehri olduğunu söyledi.

Milletin iktidarını kuracaklarını belirten İmamoğlu, "Devletin temellerini adalet üzerine oturtacağız. Kötü, ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı dil bu ülkeye çok zarar veriyor. Sevgi dilini hakim kılacağız, herkesin iyi olması için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İnsanların birbirine kötü gözle bakmadığı, geçerken birbirine eğri eğri bakmadığı, birbirine selam verdiği, selam aldığı bir dönemi başlatacağız. Bu ülkenin farklı görüşleri bir araya geldi, bu seçim bir parti seçimi değil. Türkiye'nin yeniden güvenli, mutlu, huzurlu bir ülke olmasını sağlayacağız. Biz sadece Millet İttifakı'nın iktidarını kurmak için değil, 86 milyon insanın iktidarını kurmaya geliyoruz. Zengin daha zengin olsun diye değil, herkes eşit olsun diye iktidar kuruyoruz. Yoksulun, muhtacın, çocuğun, gencin, kadının yanında durmaya geliyoruz."

- "Türkiye çok güzel olacak"

İmamoğlu, devletin güçlü olacağını dile getirerek, "Devlet ayırt etmeden vatandaşını sevecek. Devlet herkese güçlü, karakterli bir süreç vadedecek. Devlet en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine memleketin her sathını, güzelleştirecek, zenginleştirecek. Bütün vatanı zenginleştireceğiz, milletin iktidarında Türkiye çok güzel olacak. Bir avuç insan değil, 86 milyon insan kazanacak." ifadelerini kullandı.

Seçim gününe kadar çok çalışacaklarını belirten İmamoğlu, 14 Mayıs'ı demokrasi şölenine çevireceklerini sözlerine ekledi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından Millet İttifakı'nın Sivas milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı.

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