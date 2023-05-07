Siyasi partilerin TRT'de propaganda konuşması başladı

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları TRT'de yayımlandı.

Adalet Partisi adına Genel Başkanı Vecdet Öz, Güç Birliği Partisi adına Genel Başkanvekili Ertan Özdoğan, Anavatan Partisi adına Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için propaganda konuşması yaptı.

Öz, konuşmasında, Ata İttifakı içerisinde olduklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Oğan'ı desteklediklerini söyledi.

Dış ve iç politikada milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerlere ters düşecek her türlü tavize karşı olduklarını belirten Öz, "Türkiye'nin kuruluş felsefesini, Atatürk çizgisinde kucaklayıcı milliyetçiliğe, Cumhuriyetin tüm kazanımlarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına, anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemez ilk dört maddesine her zaman sadık ve saygılıyız." dedi.

Yapacakları her hizmette adaleti, insan haklarını ve vatandaşlık ilkesini esas alacaklarını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra köylüye bir kez daha bu milletin efendisi olduğunu hissettireceğiz. Esnafı, üreticiyi, sanayiciyi, memuru, işçiyi ezilmekten ve yok olmaktan kurtaracağı, kırılan onurunu ve gururunu onarıp tekrar hak ettiği itibara kavuşturacağız. Sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel hizmetler devlet tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Sağlık, işsizlik, deprem ve kaza sigortalarının yanı sıra güvenlik ve eğitim sigortası tesis edilecek. Tamamı da zorunlu hale getirilecek."

Devlet Planlama Teşkilatını tekrar faaliyete geçireceklerini bildiren Öz, şunları söyledi:

"Çeşitli nedenlerle ülkemize sığınmış olup, hiçbir vasfı olmayan ve ekonomimize milyarlarca dolar yük getiren milyonlarca mülteciyi insani koşullarda ülkelerine derhal geri göndereceğiz. Bunu yaparken de ülkemize sanayi yatırımı yapacak, istihdam yaratacak, bilime ve teknolojiye katkı sağlayacak yabancı girişimciye ise her zaman kapımızı açacak ve tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gerekli koşulları yerine getirdiği takdirde makul bir süre içerisinde vatandaşlık verilecektir."

Ülkenin parasının pul, insanın kul edildiğini ifade eden Öz, "Ülkemizi çok kısa sürede itibar gören, onurlu bir ülke yapacağız. Kadına yönelik şiddet, töre, namus cinayeti ve kan davası problemleri kalıcı yasal uygulamalarla önlenecektir. Kadına ve çocuğa yönelik cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mahkum olanların cezaları nüfus kayıtlarına işlenecek ve evlilik başvurularında psikiyatristlerden oluşan kurul raporu olmadan evlenmelerine izin verilmeyecek." diye konuştu.

- "Kamu personellerinin maaşlarını 20 bin liradan az olmayacak"

Güç Birliği Partisi Genel Başkanvekili Özdoğan da konuşmasında, "güçlü Türkiye" idealiyle Güç Birliği Partisini kurduklarını, polemik değil çözüm üreten bir parti olduklarını söyledi.

Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginliğini halka ulaştıracaklarını vurgulayan Özdoğan, kaynakları ülkenin ve vatanın bütünlüğü ile halkın refahı için kullanacaklarını dile getirdi.

Özdoğan, halkın refahı için asgari ücreti yaşanabilir seviyeye taşıyacaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Staj mağduru gibi emeklilik problemlerini çözeceğiz, 45 yaşında isteğe bağlı emeklilik imkanı sağlayacağız. 45 yaş üstü çalışanlara ek ikramiye ve prim sistemleri, 18 yaş altı ve 60 yaş üzeri her vatandaşa asgari ücret prim sistemiyle ek gelir sağlanacak. Vergilendirme sisteminde çığır açacak yeni çözümlerle özellikle küçük esnaflarımız üzerinde büyük bir yük olan stopaj vergilerini kademeli olarak sıfırlayacağız. Esnafa sıfır faizle uygun ödeme planlı kredi imkanı sağlayacağız. Ekonomik kalkınma planımızın tamamı üretim ve kapasite artırımına dayalı olacak. Hammadde üzerindeki dışa bağımlılığı ortadan kaldıracağız. Sanayiden tarıma büyük devrimler yapacağız. Tarımda ziraat mühendislerini Köy Enstitülerine entegre ederek planlı üretime geçeceğiz, çiftçilerimizi sigortalayacağız."

Özdoğan, kamu personellerinin maaşlarını 20 bin liradan az olmayacak şekilde artıracaklarını dile getirerek, şu vaatleri sıraladı:

"Kamu personeli sınavı tarihe karışacak, liyakatli kamu personelleri uygulamaları eğitim projeleri ile atanacak. Üniversite mezunu olan ve atama bekleyen vatandaşlarımız için istihdam üreteceğiz. İşsizliği gençlerin kaderi olmaktan çıkartacağız. Üretici ve çiftçi kooperatiflerini yaygınlaştırıp, kaliteli gıda zincirleri ile tüketicileri buluşturacağız ve ürünleri vatandaşlarımızın çok daha ucuza almasını sağlayacağız."

- "Siyasetçi için millete hizmet etmek bir lütuf değil, bir görev"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise konuşmasında, artık yetinmemenin, her zaman daha iyisini istemenin öğrenilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çünkü kötüyü iyi yapmak, iyi olanı daha iyi yapmak iktidarların, siyasetçilerin görevidir. Sizlerin bunu talep etme hakkınız da vardır." dedi.

Siyasetçilerin kendisini milletin üzerinde konumlandırdığı bir ülkede demokrasi, hukuk, insan hakları ve adaletin kalmayacağını vurgulayan Çelebi, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde; millet olarak tarafımıza bahşedilen egemenlik hakkımızı doğru, yerinde ve etkili olarak kullanmak zorundayız. Demokrasinin en temel dayanağı olan seçimleri, kazandıklarımızın ve kaybettiklerimizin muhasebesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Şunu aklınızdan çıkartmayın; siyasetçiler sadece sizin hizmetkarlarınızdır. Siyaset kutsal bir görevdir ancak siyasetçiler kutsak varlıklar değildir. Görevlerini daha iyi yapabilmeleri için kendilerine sağlanan ayrıcalıklar milletin onlara lütfudur ve onlara bir üstünlük sağlamaz. Siyasetçi için millete hizmet etmek bir lütuf değil, bir görevdir."

Seçimde verilecek kararın bugün olduğu kadar yarının da belirleyicisi olacağına dikkati çeken Çelebi, şöyle devam etti:

"Artık karar verirken, siyasetçilere olan gönül bağımızdan ya da bireysel çıkarlarımızdan çok daha fazlasına önem vermek zorundayız. Vereceğimiz oylar ve yapacağımız seçim, bizlerden çok evlatlarımızın ve gelecek nesillerin vebalini omuzlarımıza yüklüyor. Açıkçası önümüzdeki manzarada hiç iç açıcı değil. Altı yıl önce tüm itiraz ve uyarılarımıza rağmen değişen hükümet sistemi başlı başına bir kriz unsuru haline geldi. Kuvvetler ayrımı ortadan kalktı, demokrasi, adalet ve hukuk sistemi yıprandı. Eğitim sisteminde yaşanılan olumsuzluklar, milli şuur ekseninde düzenlenemedi. Özgürlüklerimiz sınırlandı, millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi etkinliğini kaybetti."

Çelebi, seçmenin tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Artık elimizi taşın altına koyma zamanı. Bugün görev ve sorumluluklardan imtina edersek, yarın için söyleyecek sözümüz olmaz. Gelin hep birlikte seferber olalım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sizlerden bugün tekrar Anavatan Partisi için helal oylarınızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.