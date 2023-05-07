Adana Kozan'ı sağanak vurdu

25 dakika etkili olan yağışın ardından belediye ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

İlçede bazı dereler taşarken, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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